モデルの斎藤恭代（やすよ＝２９）が８日、都内で、トレーディングカード「ＬＵＭＩＮＯＵＳ」の発売記念イベントを開催した。身長１７３センチで「２０１７ミス・アース・ジャパン」の受賞歴もあり、この日は白地に水色の柄のミニスカワンピース姿で９頭身のスタイルを見せつけた。サラサラの艶が美しい黒髪も魅力だ。６月から芸能事務所・ホリプロに所属し、今作が移籍後初グラビアとなった斎藤は「新しいチームと和気あいあ