昨年8月から活動を休止していたタレントのフワちゃんが自身のXで、女子プロレスでの活動再開を発表しました。【写真を見る】【 フワちゃん 】女子プロレス団体「スターダム」に入団を発表「新たな夢に本格的に挑戦します！」フワちゃんはリングの中央に正座して両手をつく姿勢で正面を向き、真摯な表情を見せています。そしてその背後には「STARDOM」と青いロゴサインが掲げられていて、女子プロレス団体「スターダム」への入団を