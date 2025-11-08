◆紅白戦白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）※７イニング制、特別ルール巨人は８日、若手主体の秋季キャンプで今秋初実戦となる紅白戦を行った。好機であと１本がなかなか出ず、あと１点が遠い試合が多かった今季の反省を生かし、連日練習している盗塁、ヒットエンドラン、バントなどの細かい作戦を積極的に試した。両軍の得点は重盗、内野ゴロの間が２つ、盗塁に悪送球が絡んだ間のもので、機動力を駆使。計７盗塁と積極的