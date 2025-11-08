◆高校野球秋季大会▽東京都大会・準決勝帝京９―０国士舘＝７回コールド＝（８日・神宮）帝京が７回コールドで国士舘を下して決勝進出を決め、来春センバツ出場に王手をかけた。「４番・投手」で出場した安藤丈二（２年）が投打に躍動した。先発して５回４安打無失点に抑えると、２―０で迎えた３回の攻撃では２死走者なしから左中間へ高校通算８本目となるソロ本塁打。「少し詰まってしまって、どうかなと思ったんですけ