侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手が８日、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に向けた宮崎合宿で、フリー打撃を行った。計３３スイング。最後の３球ではバックスクリーン弾、中堅フェンス直撃、センターへの安打性の当たりと快音を響かせ、球場からはどよめき。岡本がフリーを終えると、拍手がわき起こった。フリー打撃前には、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）にも