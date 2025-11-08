ポルトガルサッカー連盟（FPF）は7日、11月に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選の2試合に臨むポルトガル代表メンバーを発表した。ポルトガル代表はここまでグループFで3勝1分けと無敗をキープしており、首位に立っている。11月の活動では、13日にアイルランド代表と、16日にはアルメニア代表との対戦を予定している。両試合に向けてロベルト・マルティネス監督は、現在40歳のクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／