クイーンエリザベスＳ・Ｇ３（１１月８日・豪フレミントン、芝２６００メートル）に出走したゴールデンスナップ（牝５歳、栗東・田中克）は３着に入った。大外枠から鞍上のマイケル・ディー騎手（２９）＝豪州＝がうまく導くと、牝馬で５８キロという厳しいハンデをはね返し、最後もしぶとく伸びた。勝ったのはウィスキーオンザヒルだった。