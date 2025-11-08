元Ｖ６のメンバーで「２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙ」（トニセン）の長野博が８日放送の藤本美貴、庄司智春夫妻がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演した。トニセンのメンバー坂本昌行、井ノ原快彦について「どんな人ですか？」問われると長野は「イメージのままだと思う」と回答。藤本が「皆さん穏やかで落ち着いたイメージ」と印象を語ると長野は「（Ｖ６の）６人もそう。『俺が、俺が！』という人がいな