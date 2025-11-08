【モデルプレス＝2025/11/08】コスプレイヤーのえなこが11月7日、自身のInstagramを更新。ランジェリーショットを公開した。【写真】えなこ「スタイル良すぎ」美谷間＆くびれ際立つランジェリーショット◆えなこ、ランジェリー“2枚履き”ショット公開えなこは「ファンの方に『何で2枚履きしてるの？』と聞かれたけど正直わたしも何故？と思いながら撮影しています」と綴り、薄いピンクの花柄のランジェリーの上に濃いピンクのラン