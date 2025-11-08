7日、愛知県豊橋市で無許可でスナックを営業したとして、25歳の女が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】許可を受けずにスナックを営業か25歳の経営者の女を現行犯逮捕愛知・豊橋市 逮捕されたのは、愛知県豊橋市の風俗店経営、杉本亜美容疑者（25）です。警察によりますと、杉本容疑者は7日夜、豊橋市でスナックを無許可で営業し、女性従業員とともに客を接待するなどした風営法違反の疑いが持たれています。 警察の調べ