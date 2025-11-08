高知県安芸市での秋季キャンプに合流した阪神の前川右京外野手（22）が8日、さっそく場内を沸かせた。打撃投手相手のフリー打撃で2球連続で場外弾を放った。ともにバックスクリーンを超える大飛球だった。51スイングで柵越えは3本だったものの、意識的に逆方向を狙った打球が多かった。左翼方向へも強いライナー性の打球が目立った。今季は69試合の出場に止まり、打率・246、1本塁打、15打点と低迷した。24年の「上から叩