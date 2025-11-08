８日午前１１時３０分頃、秋田県仙北市田沢湖卒田の畑で高齢の男性が頭や顔から血を流して倒れているのを近所の女性が見つけ、１１０番した。男性は「クマにやられた」と話しているという。仙北署によると、男性は自宅近くの畑で農作業中だった。