◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日大阪・東和薬品ラクタブドーム）アイスダンスのフリーダンスで、日系3世のマイア・シブタニ、アレックス・シブタニ組（米国）は全体5位の108・76点を出し、合計180・50点で6位フィニッシュ。過去にも演じたコールドプレイの「フィックス・ユー」の優しい曲調とともに多幸感あふれる演技を披露。演技を終えると、マイアは万感の涙を見せた。8季ぶりの国際大会