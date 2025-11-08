【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月8日／デイ3）【映像】勝田、まさかのクラッシュ！目に涙浮かべる（実際の様子）WRC・世界ラリー選手権『ラリージャパン』は8日、競技3日目を迎えたが、総合3位の好走を見せていた勝田貴元が痛恨のクラッシュを喫し、地元での自身3年ぶり２度目の表彰台は厳しい状況となった。デイ2まで総合3位と表彰台を視野に入れ、3日目のこの日もSS10まで順位をキープしていた勝田だが