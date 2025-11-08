俳優板垣李光人（23）が8日、都内で、自ら作・絵を手がけた初絵本「ボクのいろ」（Gakken）発売記念読み聞かせイベントに出席した。俳優に続き絵本作家の肩書も加わった。「まさか自分の肩書に絵本作家が加わる日が来るとは思わなかった。なかなか役者では持っていないような肩書をいただけたことがうれしい」とし、「自分の作品がいろんな方の手元に届くのがうれしい」と続けた。「恥ずかしいですね。では参ります」と言うと、報