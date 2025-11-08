◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)FIFA U-17ワールドカップは日本時間8日までに、グループE、F、G、Hの第2戦が行われました。全48チームが参加する今大会は、4チームずつ12のグループに分かれてグループステージが開催。各グループ上位2チームと、各グループ3位の成績上位8チームを合わせた計32チームがノックアウトステージに進出するレギュレーションとなっています。グループEではイングランドが8-1でハイチに大