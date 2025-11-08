ドジャースの救援左腕アレックス・ベシア投手（29）が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。10月に第1子である愛娘スターリングちゃんが亡くなっていたことを報告した。この悲報に大リーグ選手会が声明を発表。米球界全体が悲しみに包まれた。大リーグ公式サイトやドジャースの地元メディアに加えて、ドジャースとワールドシリーズで戦ったブルージェイズの地元紙「トロント・サン」などもベシア家の訃報を報道。