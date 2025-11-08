「終活」をテーマにした“人生応援エンターテインメント”映画「お終活」シリーズ。その最終章となる第3弾『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』が、来年（2026年）5月29日より新宿ピカデリー（東京）ほか全国で公開される（配給：イオンエンターテイメント）。【動画】映画『お終活３』ティザー予告第1作『お終活 熟春！ 人生、百年時代の過ごし方』（21年）では、親世代と子世代のすれ違いや家族の絆を描き、第2作『お終活 再春