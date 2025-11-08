Ｊ１神戸のＭＦ佐々木大樹が８日、Ｇ大阪戦（９日・パナソニックスタジアム吹田）に向けたオンライン会見に出席し、「一つ一つの試合を勝ち切ることが優勝を引き寄せる。目の前の試合を勝ち切った先に結果が出る」と強い気持ちを口にした。残り３試合で、首位・鹿島とはこの日午前の時点で勝ち点５差の４位。逆転３連覇へ１試合も負けられない。Ｇ大阪については「勢いあるチーム。パナスタは圧力がかかるスタジアムなので、圧