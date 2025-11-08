20thCenturyの長野博（53）が8日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。21年に解散したV6について語った。庄司智春、藤本美貴夫妻による料理バラエティー。庄司は、料理上手の長野に「料理をメンバーに食べさせたことはあるんですか？」と質問すると、長野は「プライベートではないですね」。メンバーとは長い付き合いだけに、プライベートでの食事についても「メンバーだけでっていうのは、ほぼなかっ