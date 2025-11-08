京都１１Ｒ・室町ステークス・馬トク激走馬＝メイショウホウレンゲート、二の脚が速く、逃げ、先行から抜け出す競馬が得意のスタイル。前走は骨膜炎で５か月ぶりの実戦だったが、マイスタイルを貫く逃走劇。仕上がり上々、久々にブリンカーを外したことで、走りにも余裕があった。叩き２戦目。坂路主体の調整だが、スピードを感じさせる走りは相変わらず。脚元の不安もなく、中間は順調そのものだ。絶好の１番枠、ハンデ５５