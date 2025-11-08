１１月８日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１３頭立て）は、７番人気のレオアジャイル（牝、美浦・杉浦宏昭厩舎、父ダノンスマッシュ）が、好位２番手から抜け出してデビュー戦を白星で飾った。勝ち時計は１分２２秒９（良）。きっちりとスタートを決めて、逃げたルルマーレを見る形で２番手へ。直線では楽に前と馬体を併せに行き、満を持してゴーサインを出すとしっかりと加速して、２着のレピュニットに２馬身半