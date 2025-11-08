Ｊ２札幌を運営するコンサドーレは８日、２０２３年４月に包括連携協定を結んだ仁木町にある「仁木町民スキー場」のネーミングライツを、１１月１日付けで取得したと発表。大和ハウスプレミストドームで会見を行った。同スキー場はリフトの老朽化に伴い、２０２３〜２４年シーズンから２年間休業していた。佐藤聖一郎町長が「続けられるかどうか相当悩んだ」と話す状況だったが、「コンサドーレ仁木スキーパーク」としての再ス