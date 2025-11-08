昨年のケンタッキーダービーでフォーエバーヤング、シエラレオーネを破って米国の３歳ダート王に輝いたミスティックダン（牡４歳、米国Ｋ・マクピーク厩舎、父ゴールデンセンツ）の現役引退、種牡馬入りが正式に決定したことが分かった。チャーチルダウンズ競馬場の広報が１１月８日、Ｘで発表した。現地時間８日に同競馬場のパドックで引退セレモニーが行われ、今後はケンタッキー州のエアドリースタッドでけい養される予定。