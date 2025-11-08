アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、11月7日に放送されたバラエティ番組「それSnow Manにやらせて下さい」（TBS系）に出演。日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」チームとして、「本気でSnow Manを潰しにいこうかな」と話し、メンバーから裏切り者扱いを受けた。「それスノフレンドパーク3時間SP」という企画に、Snow Manと「ザ・ロイヤルファミリー」チーム、「フェイクマミー」チームの3組が出場。目黒蓮は今回「ザ・