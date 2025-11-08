会見する日本代表の森保一監督（c）SANKEI サッカー日本代表が11月の国際親善試合2連戦でガーナ代表（14日、愛知県・豊田スタジアム）とボリビア代表（18日、東京・国立競技場）と対戦するメンバー26人が11月6日に発表された。 MF遠藤航（リバプール）、DF板倉滉（アヤックス）らが復帰し、FW北野颯太ら3人が初招集。森保一監督は来年のワールドカップを睨んで、「確実に勝っていけるように勝負に