東京都内のマッサージ店でタイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件で少女を店に紹介した母親（29）が、渡航先の台湾で別の売春に関連した事件で現地当局に身柄を拘束されていた事がわかりました。今後タイへ送還手続きがすすめられることになります。