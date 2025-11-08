U-17ワールドカップに参加中のU-17日本代表MF平島大悟(鹿島ユース)は、途中出場だったU-17ニューカレドニアとの第2戦について端的にこう語った。「最後のところの質が落ちてしまっていた。すごく悔しかったです」0-0のまま試合時間が削られていく中で、「時間を追うごとに相手も『いけるんじゃないか』という感じになってしまったし、自分たちはみんな焦り初めて、ゴール前は急いでたイメージがありました」と振り返ったとおり