INIが、11月19日(水)に発売するWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』のコンセプト 「この冬INIが贈る、とけない魔法の”プレゼント”」として、コラボレーションイベントやポップアップストアの開催、スペシャルコンテンツ、SHOWCASEライブの実施などを発表した。目玉企画の1つとして明らかになったのは、六本木ヒルズ 毛利庭園でのコラボイベント＜NILLUMINATION 2025 -THE WINTER MAGIC-