メジャー通算223勝、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手は6日（日本時間7日）、米人気ポッドキャスト『ダン・パトリック・ショー』にゲスト出演。ワールドシリーズでの心境や、引退を決めた理由などを率直に語っている。 ■現役最終登板はドジャースタジアム 12月に第5子の誕生を控えるカーショーは、『ダン・パトリック・ショー』で引退後の生活