福井県勝山市で工場の敷地内にクマ1頭がいるのを市の職員が確認し、緊急銃猟で駆除しました。緊急銃猟が行われたのは、福井県勝山市のセーレン勝山工場の敷地内です。市によりますと7日午後10時ごろ、作業員が工場の近くで体長1メートルあまりのクマ1頭を発見し、通報しました。その後、市の職員らが付近を捜索し、8日朝になって工場の敷地内にクマ1頭がいるのを発見したということです。市は、市民に危害が及ぶ可能性が高いと判断