小泉成器は、『サロンセンス』シリーズより「ハイスピードイオンバランスドライヤー（KHD-B500）」を発売しました。カラーはミストベージュ・フロストブラックの2色。実売価格は2万4200円（税込）。 「ハイスピードイオンバランスドライヤー（KHD-B500）」 記事のポイント 強力な風で髪をすばやく乾かしながら、イオンの力で髪の静電気を抑えて、まとまりのあるなめらかな髪へ導きます。髪を乾かす時間がストレスに感じ