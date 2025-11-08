１１月８日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝９頭立て）は単勝１番人気だったクリスチャン・デムーロ騎手＝栗東＝騎乗のアドマイヤシュラ（牝、栗東・友道康夫厩舎、父エピファネイア）がゴール前でグイッと抜け出し、デビュー戦を飾った。勝ち時計は１分４７秒２（良）。道中は内ラチ沿いの好位を追走。ラスト１ハロン手前で前を行くホウオウモチーヴ（牡、栗東・矢作芳人厩舎、父サートゥルナーリア）、フレッチャ