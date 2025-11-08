◆第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会▽準決勝浜松開誠館２―０磐田東（８日、草薙陸上競技場）準決勝が行われ、３年ぶりの優勝を目指す浜松開誠館が２―０で磐田東を下した。開誠館は０―０で迎えた後半４分、ＤＦ水谷健斗（３年）が中央にこぼれたボールを豪快なミドルシュートでたたき込んで先制。「あそこにこぼれてくると思った」と振り返った。そして同２２分、ＭＦ岡田瑛太（３年）が右からのクロスに頭から