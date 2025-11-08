歌手・和田アキ子が８日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。和田は今月２日、総合司会を務めるＴＢＳ系情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）が来年３月で放送終了することを発表した。「おまかせ！」は２０年９月２７日「３５周年スペシャル」放送回で「生放送バラエティー番組で同一司会者によ