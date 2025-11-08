フランスの第5共和制史上初めて矯正施設に収監されたニコラ・サルコジ元大統領が刑務所内でほとんど食事をとっていないという報道があった。誰かが自分の食べ物に唾を吐いたり良くないものが入っているかもしれないという疑いを抱いているという。仏週刊誌ル・ポワンは6日（現地時間）、サルコジ元大統領が刑務所で提供される食事を口にしないと報じた。サルコジ氏が収監後に唯一食べるのはヨーグルトだけであり、こうした状況が続