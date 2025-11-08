テレビ東京で放送中の人気長寿番組『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』が、2025年に放送20周年を迎えました。これを記念し、金きゃらじゃぱんより“所ジョージさん直筆アート”を純金で刻んだ「20周年記念純金カード」が発売されています。遊び心あふれるデザインと純金の輝きが融合した、特別な記念品です。 『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』20周年記念 純金カード 発売日：2025