女優の北川景子（39）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で息子役を演じている俳優の板垣李光人からのメッセージに応えた。板垣はこの日、都内で初の絵本「ボクのいろ」（Gakken）発売記念読み聞かせイベントを開催。北川に絵本をプレゼントしたといい、「母上としてご一緒しているので、現場でお会いしたら僕が読み聞かせてもらおうかなと思っています」といたずらっぽく笑った。北川は