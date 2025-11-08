日本食肉消費総合センターは、2025年11月15日(土)・16日(日)の2日間、東京国際フォーラムにて「おいしさ満点！和牛フェア〜おいしくて、栄養豊富な和牛を食べよう！〜」を開催します。国産和牛肉の無料試食などが楽しめるイベントです。 日本食肉消費総合センター「おいしさ満点！和牛フェア〜おいしくて、栄養豊富な和牛を食べよう！〜」 開催日時：2025年11月15日(土)・16日(日) 10：00〜16：00開催会場：東京国際