スマートフォン向けゲーム「ポケモンＧＯ」の大規模イベントが７日、長崎市の長崎水辺の森公園を中心に始まった。国内外からトレーナーと呼ばれる多くの参加者が訪れ、ポケモン（ポケットモンスター）を探しながら市内各地を巡った。９日まで。（野平貴）ポケモンＧＯは世界各地で開かれるイベント「ワイルドエリア」が人気で、九州では昨年開催された福岡に続いて２回目。福岡では国内外から約３万６０００人が集まり、約４２