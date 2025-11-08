バレーボールのSVリーグは2026年1月31日、2月1日に開催するオールスターゲーム「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」のファン投票の中間発表をした。【一覧】バレーボール2025年度日本代表選手最多35295票を獲得したWD名古屋の水町泰杜（24）はビーチバレーとの二刀流でも注目されている。投票期間は11月24日23時59分まで行われ、28日に結果が発表される。【女子】※上位5人と得票数■オポジット1）ロザ