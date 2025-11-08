大阪府警淀川署は11月7日（金）、管内の英真学園高等学校を「Safety Bicycle 推進校」に指定するセレモニーを行いました。「Safety Bicycle 推進校」のプロジェクトは、大阪府警や教育関係者のサポートの下、自転車の安全な利用を高校生自らが「考え、学び、行動する」ことの実現を目指すものです。府警が取り組みを推進する背景には、中高生の自転車事故が後を絶たない現状があります。大阪府内では去年1年間で、交通事故