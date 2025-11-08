JR東日本とマリオット・インターナショナルは、「JWマリオット・ホテル東京」を10月2日に開業した。10月23日には、グランドオープニングイベントを開催。マリオット・インターナショナルのデイヴィット・マリオット会長やアンソニー・カプアーノ社長兼最高経営責任者（CEO）、JR東日本の喜勢陽一代表取締役社長が出席し、開業を祝った。JWマリオットブランドは、マリオット・インターナショナルの最上級ブランドの一つで、マリオッ