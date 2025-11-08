大阪府池田市の集合住宅で2歳の娘を暴行したとして、29歳の母親が逮捕されました。娘はその後、死亡し、警察が傷害致死の疑いで調べています。傷害致死の疑いで送検されたのは、無職の泉玲奈容疑者です。警察によりますと、泉容疑者は今月5日、池田市の自宅で、娘の陽葵ちゃんに毛布を投げつけて覆いかぶさり、窒息死させた疑いが持たれています。その後、「女の子の顔に布団が覆いかぶさっている」と泉容疑者が消防に通報して、事