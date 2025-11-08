俳優の板垣李光人が８日、都内で絵本「ボクのいろ」（Ｇａｋｋｅｎ）の発売を記念して読み聞かせイベントと囲み取材を行った。絵本作家デビューとなった板垣は「まさか自分の肩書に絵本作家が加わる日が来るとは思っていなかった」と驚きの表情。「なかなか他の役者さんでも持っていないような肩書でうれしい。いろんな方の手元に届くんだなと思うと喜びでいっぱいです」とうなずいた。絵本は「（ＮＨＫの朝ドラ）『ばけばけ