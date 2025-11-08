泉健太立憲民主党前代表が８日までに更新したＸで、物価高対策をめぐり高市早苗首相に呼びかけた。泉氏は「高市総理、就任前の主張はどこへ？」と高市氏が首相就任前は食料品に適用される消費税の軽減税率を０％に引き下げるべきだと主張していたことを指摘。続けて「立憲→『高市総理は食料品消費税ゼロ税率は国の品格に関わるとまでおっしゃった。一緒に実現を！』」と立憲民主党の主張を投稿。また、「高市総理→『レジ