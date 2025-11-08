歌手和田アキ子（75）が8日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。歌手さだまさし（73）から直筆の手紙が番組に届き、読み上げて大爆笑した。10月25日の放送回には、さだが生出演した。和田はその翌週の11月1日の放送で、さだの新作アルバムについて話題にした際、CD購入した人に抽選で当たるサイン入りポスターについて語った内容を回想。「この番組で言ってしまいましたけ