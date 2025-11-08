元モーニング娘。の辻希美（38）が8日、東京・文京区の講談社で、書籍「杉浦家、7人生活スタートです。」（講談社）発売記念会見に出席した。25年8月の第5子の誕生後、初のイベント出演。「思ったより一瞬やばいなということもあったけど、今はもう大丈夫です」とし、「久しぶりのこういう場で緊張していますので、お手柔らかにお願いします」とほほ笑んだ。同書は「私の実体験。18年間を語っている」とし、「子育てに正解はないけ