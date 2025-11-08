涙する辻希美 辻希美が８日、都内で著書『杉浦家、7人生活スタートです。』発売記念会見に臨んだ。８月に第５子を出産してからメディアの前に登場するのは初めて。祝福を受けると「ありがとうございます」と笑顔。出産から３カ月。体調は「思ったよりヤバいと思うこともありましたが、今は回復して元気です！」とし「久しぶりにこういう場で緊張しているんですけど、お手柔らかにお願いします」と挨拶した。書籍は