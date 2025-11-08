この記事では、あるママ友のLINEの言い方が気になるという投稿を紹介します。「明日の都合いかがですか？」とママ友からLINEが来たという投稿者さん。しかし、その内容は「公園に行くか、投稿者さんのお家に遊びに行こうと思っている」というものでした。誘ってもいないのに勝手に家を選択肢に入れられていたことに驚いたそう。以前からそのママ友の言い方にモヤモヤすることがあったそうで、今回のLINEも自分が気にしすぎなだけな